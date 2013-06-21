Российский газ для Украины в июне стоит 426,1 долл. с учетом «харьковской скидки»

Цена российского газа по контракту 2009 года между НАК «Нафтогаз Украины» и компанией «Газпром», с учетом «харьковской скидки», в июне 2013 года составляет 426,1 долл. за 1 тыс. кубометров.

Об этом говорится в сообщении департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Уже не первый год бюджет Украины страдает от завышенной цены на газ, которая образовалась в результате подписания в 2009 году кабального соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом». Базовая цена на газ по этому соглашению составляет 450 долларов за тысячу кубометров. Согласно определенным соглашением формулам, индексируют ее в соответствии с динамикой мировых цен на нефть, сегодня она составляет 526,1 доллара», - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что цена газа, который Украина с 1 ноября закупает у немецкого газового трейдера RWE - на уровне 390 долларов за тысячу кубометров.

Как ранее сообщал УНИАН, Цена российского природного газа для компании «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2013 года с учетом скидки составила более 406 долларов США за тыс. куб. м.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин ранее заявил, что объем импорта российского газа в 2014 году может составить порядка 18 млрд кубометров или еще меньше, что фактически повторяет показатель прогнозного баланса газа на 2013 год.