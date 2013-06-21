Итальянская ENI снова договорилась с "Газпромом" о скидке

Российский "Газпром" снова предоставил итальянской нефтегазовой компании Eni скидку в цене на газ по долгосрочным контрактам, сообщает украинская служба ВВС.

Как заявил глава Eni Паоло Скарони, компании нашли решение, приемлемое для обеих сторон. При этом скидка в цене на газ для Eni будет действовать регрессивно, то есть с начала 2013 года, а не с момента достижения договоренности.

Конкретный размер скидки не разглашают, но в "Газпроме" говорят, что он меньше 7%. Об этом сообщил заместитель главы "Газпрома", руководитель "Газпром экспорт" Александр Медведев. Он также отметил, что речь идет не о скидке, а о корректировке цены.

"Мы договорились относительно этого года. Мы только откорректировали цену. Переговоры будут проходить в рамках комплексного подхода", - заявил Медведев.

Ранее глава Eni Паоло Скарони заявил, что компания хотела бы изменить и прописанное в контракте с "Газпромом" условие "бери или плати", поскольку сейчас российский газ слишком дорог, а спрос на него - слишком низок. Действующие газовые соглашения между "Газпромом" и Eni заключены до 2035 года.

В 2010 и 2012 году итальянской компании уже удавалось договориться с "Газпромом" относительно базовой цены на газ и снижения годовых объемов импорта газа.

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