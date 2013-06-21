"Роснефть" оценила стоимость 25-летнего контракта c Китаем в 270 млрд долл.

"Роснефть" оценила стоимость 25-летнего контракта на дополнительные поставки российской нефти в Китай в 270 миллиардов долларов, сообщает Reuters.

В марте президент РФ Владимир Путин встретился с новым председателем КНР Си Цзиньпином - стороны договорились об утроении экспорта российской нефти в Китай к 2038 году.

В ходе Санкт-Петербургского экономического форума "Роснефть" уточнила детали сделки, подписав с Китаем контракт. Поставки, как и ожидалось, начнутся с июля 2013 года.

"Речь идет о поставках 365 миллионов тонн на 25 лет, оценочный объем сделки - 270 миллиардов долларов. С июля 2013 года", - сказал журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

В четверг президент РФ Путин оценил новый контракт на поставку нефти в Китай в размере 60 миллиардов долларов, а в пятницу газета "Ведомости" написала со ссылкой на источник, что "Роснефть" получит от китайцев в качестве предоплаты за новые поставки нефти 65 миллиардов долларов, что позволит госкомпании обнулить долг, утроившийся после покупки ТНК-BP.

Сечин не стал это комментировать, сказав в пятницу, что президент дал накануне оценку лишь части сделки. "Это один из элементов сделки, ...вы все узнаете попозже", - пообещал он.

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