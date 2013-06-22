Путин назвал условие отмены монополии «Газпрома» на экспорт газа

Удвоение потребления сжиженного газа в странах Азиатско-Тихоокеанского региона позволит России принять решение о постепенной либерализации экспорта СПГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума, передает РИА "Новости".

Сейчас «Газпром» обладает монопольным правом на экспорт газа из России. Однако ряд компаний требуют отмены этой монополии. В их числе «Новатэк», который уже договорился о поставках СПГ с Ямала с британской BP. Кроме того, экспортировать СПГ хочет и другая крупнейшая госкомпания - «Роснефть». Правительство неоднократно говорило о том, что за «Газпромом» должна остаться монополия на поставки трубопроводного газа, а рынок сжиженного следует либерализовать.

В то же время сам «Газпром» намерен наращивать свое присутствие на растущем мировом рынке СПГ. В частности, компания собирается построить завод по сжижению газа на Балтике или Кольском полуострове.

Экспорт СПГ из России сейчас осуществляется «Газпромом» в Японию с проекта «Сахалин-2». В нем также участвуют японские компании и англо-голландская Shell.

Технология сжижения газа позволяет относительно дешево доставлять газ до конечных потребителей не по газопроводам, а по морю. Считается, что импортерам СПГ поможет избавиться от зависимости от газопроводного газа, который в некоторые страны поступает лишь от одного поставщика.