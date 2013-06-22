"Газпром" блокирует поставки газа из Словакии в Украину

Контракт "Газпрома" с "Нафтогазом" позволяет россиянам фактически управлять украинской ГТС вплоть до самых границ Европы, оставаясь при этом в одном лице и продавцом газа, и его транзитером (оператором сети), то есть контролировать газопотоки через Украину.

Украина сейчас импортирует газ с территории Польши и Венгрии, так как сама контролирует ГТС на данных участках. Начать поставки газа через территорию Словакии германской RWE пока не удается не из-за отсутствия технических возможностей, а из-за российского "Газпрома", который фактически блокирует поставки, отказываясь согласовать заявку на транспортировку газа в Украину (реверс). Такая возможность у "Газпрома" есть согласно контракту с "Нафтогазом" от 19 января 2009 г., которым предусмотрено право российского монополиста выполнять функции оператора украинской ГТС на данном отрезке до границ ЕС.

"В нашем понимании, действующий контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" предусматривает, что "Газпрому" разрешено на транзитных маршрутах, где он является грузоотправителем (то есть делает заказ на транспортировку), выполнять и функции оператора сети транспортировки. То есть в Украине "Газпрому" разрешено быть как грузоотправителем (мы также являемся грузоотправителем как торговая компания), так и оператором ГТС", - рассказал в интервью ZN.UA главный исполнительный директор RWE Supply&Trading GmbH Стефан Юдиш.

Он отмечает, такое положение дел противоречит европейскому законодательству это противозаконно, так как в ЕС стремятся обеспечить недискриминационный доступ к сетям. В Европе никто, будучи грузоотправителем (продавцом), одновременно не может быть оператором транспортной системы (владельцем ГТС или управляющей транспортной компанией, т.е. транзитером).

Главный исполнительный директор RWEST сообщил, что компания попробовала совместно со словацким оператором сети Eustream два раза провести тестовую прокачку с территории Словакии, однако сделать этого не получилось, так как оператор сети отказывается согласовать заявку.

По его словам, на других пунктах перехода границы, а именно — Польша—Украина и Венгрия—Украина, где RWE уже провела тестирование, оператором сети является непосредственно ПАО "Укртрансгаз", поэтому импорт по этим направлениям начал функционировать и осуществляется в настоящее время.

При этом Стефан Юдиш подчеркнул, что "технически реверс вообще не является проблемой": "Нет технических причин, по которым импорт газа в Украину не может идти со стороны Словакии".

Как известно, обеспечивать свободный доступ к сетям Словакия обязана как член ЕС (в рамках реализации Второго и Третьего энергетических пакетов), а Украина — как участник Энергетического сообщества (имеется ввиду разделение функций грузоотправителя и оператора сети, то есть собственника газа и транзитера).