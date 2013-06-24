Shell может стать партнером «Газпрома» по строительству завода СПГ на Балтике

Корпорация Shell может стать партнером «Газпрома» по строительству завода СПГ в Ленинградской области, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли. Этот завод будет рассчитан в первую очередь на рынок Европы.

В пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписали меморандум о строительстве в регионе завода по производству (СПГ) мощностью 10 млн тонн. Долю в проекте может получить Shell, сообщил источник "Ъ" в отрасли. Алексей Миллер также обсуждал "перспективы совместных проектов", в том числе в сфере СПГ, с главой BP Робертом Дадли.

В апреле "Газпром" и Shell подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, предполагающий совместное освоение арктического шельфа и расширение партнерства в сфере СПГ. Но по действующим проектам возник ряд проблем, "с Shell все плохо", поэтому "Газпром" "будет их запускать в завод в Ленобласти", сказал "Ъ" источник на рынке после прошедшей в пятницу встречи главы "Газпрома" Алексея Миллера с исполнительным директором Shell Питером Возером.

Shell уже является партнером "Газпрома" по проекту "Сахалин-2", в рамках которого действует завод СПГ мощностью 10 млн тонн в год. В июне стороны собирались принять решение о его расширении, но вопрос отложен из-за отсутствия ресурсной базы, говорят собеседники "Ъ". Кроме того, меморандум с Shell предполагал совместное освоение Северо-Врангелевского участка на стыке Восточно-Сибирского и Чукотского морей. Частично на него претендовали и "Роснефть" с ExxonMobil. Участок договорились разделить, "есть установка разрабатывать его без иностранцев, хотя Shell очень интересуется этой частью Чукотского моря, так как разрабатывает его со стороны Аляски", поясняет источник "Ъ". В Shell лишь подтверждают, что заинтересованы в разработке шельфа и выпуске СПГ, отмечая, что изучение возможности расширения производства на "Сахалине-2" продолжается.

Фактически Shell пока единственный партнер "Газпрома", компания хочет увеличивать производство СПГ, а под завод в Ленобласти есть ресурсы и потенциальный рынок — Британия,— отмечает Виталий Крюков из "ИФД-Капитала". При этом, считает он, если большие запасы Южно-Киринского месторождения подтвердятся, партнеры смогут вернуться к идее расширения СПГ-завода на "Спахалине-2".