У Украины есть все возможности, чтобы стать крупным энергетическим хабом - RWE

В вопросе создания Восточноевропейского газового хаба на территории Украины, Словакии, возможно, еще и Австрии нужно соблюдать принцип "перед тем как бежать, давайте начнем двигаться", то есть Украина должна сама выбрать путь развития.

У Украины есть все возможности, чтобы стать крупным энергетическим хабом, однако в значительной мере это зависит от того, останется Украина транзитной страной или добьется энергетической независимости.

Такое мнение в интервью ZN.UA высказал главный исполнительный директор RWE Supply&Trading GmbH Стефан Юдиш.

По словам Юдиша, в вопросе создания Восточноевропейского газового хаба (на территории Украины, Словакии, возможно, еще и Австрии) нужно соблюдать принцип "перед тем как бежать, давайте начнем двигаться".

"Мы должны подождать, что станет ключом и какой путь выберет Украина", - говорит он.

Юдиш отмечает, что если Украина в обозримом будущем сможет стать энергетически независимой, обеспечив себя за счет внутренней добычи газа, в том числе, сланцевого, а возможно даже станет чистым экспортером, тогда она может стать "важным торговым пунктом для энергоресурсов".

"Я считаю, что если в Европе произойдет деполитизация газового вопроса, и все вернутся к благоразумной экономической рациональности, Украина будет играть важную роль как транзитная страна от богатой энергоресурсами России во все еще нуждающуюся в энергии Европу", - говорит главный исполнительный директор RWEST.

В то же время он уточнил, что реверс газа через Словакию в Украину откроет возможность использования украинских подземных хранилищ газа для европейских компаний.

"Если удастся в ближайшем будущем реализовать маршрут поставок через Вельки Капушаны—Ужгород, то Украина имеет шанс стать энергетическим хабом, поскольку использование хранилищ предусматривает, что газ можно беспрепятственно транспортировать в Украину и обратно по мере потребностей", - говорит Юдиш.

Топ-менеджер также отметил, что комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Оттингер "очень заинтересован в том, чтобы Украина интегрировалась в энергетическую систему Европы и чтобы существующие договоры выполнялись".

В свою очередь исполнительный вице-президент RWEST Андре Штраке отмечает, что "в случае реализации такого партнерства с Европой (в случае создания хаба – ред.) эти 15 млрд кубометров мощностей в ПХГ, если они будут предложены, понадобятся и будут использованы для безопасности поставок в Украину, а также станут важным компонентом и должны войти в единую общеевропейскую энергетическую систему".