Нефть дешевеет на опасениях относительно экономики КНР

Мировые цены на нефть демонстрируют в понедельник снижение на фоне сохраняющихся опасений относительно того, что нехватка наличных денег в банковской системе Китая может нанести вред второй крупнейшей экономике мира, свидетельствуют данные торгов, сообщает "Прайм".

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 8.32 мск снизилась на 0,24% — до 100,67 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,06% и составила 93,63 доллара за баррель.

Нехватка наличности в банковской системе, по словам представителей Народного банка Японии, приводит к необходимости скорректировать политику в этом секторе.

Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать новости от главного таможенного управления КНР — второго крупнейшего в мире потребителя нефти. По его подсчетам, импорт "черного золота" в страну в мае составил 23,95 миллиона тонн, или 5,66 миллиона баррелей в день, что на 6% меньше аналогичного показателя годом ранее. Согласно докладу компании BP, в 2012 году спрос на нефть со стороны КНР составил 11% от общего объема спроса во всем мире.