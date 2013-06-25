В Донецке откроют единое для Центральной и Восточной Европы представительство R-20

В Донецке будет открыто единое для регионов Центральной и Восточной Европы представительство R-20. Здесь будут концентрироваться все инновационные экологические и энергосберегающие проекты.

Как сообщает Правительственный портал, соответствующее Коммюнике о совместных действиях подписали в Брюсселе председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий и учредитель неправительственной общественной организации R-20 Арнольд Шварценеггер в присутствии главы Европейской Комиссии Жозе Мануэля Баррозу.

Цель подписанного Коммюнике – развитие сотрудничества, направленного на совместную реализацию проектов в сфере энергоэффективности, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и борьбы с изменениями климата. Стороны также договорились совместно обучать специалистов по данным вопросам.

Кроме этого, представительство будет заниматься разработкой и реализацией проектов по трем основным направлениям: комплексная модернизация энергоснабжения и теплоснабжения путем перехода на оборудование по выработке энергии, работающее на биомассе; использование солнечной энергии; переход на светодиодное уличное освещение.

Сотрудничество области с уважаемой мировой организацией, которую учредил экс-губернатор Калифорнии, свидетельствует о том, что руководство Донецкого региона ведет системную и комплексную работу по привлечению в регион реальных инвестиций. Результат этого, считает Шишацкий, будет ощутимым и для рядовых граждан.

«Здесь, в Брюсселе, власть области работает над тем, чтобы привлечь конкретные деньги на реализацию таких важных для простых людей проектов. В итоге мы получим чистый воздух, по-настоящему питьевую воду, светлые улицы наших городов и сел», - заявил председатель ОГА после подписания Коммюнике.

Он также отметил, что результатом сотрудничества с R-20 станет высвобождение средств в местных бюджетах. Они будут перераспределены, в частности, для покупки медикаментов и продуктов питания в больницы и детские сады.

Комментируя подписание Коммюнике, Баррозу отметил, что развитие городов и регионов – движущая сила прогресса. Он сказал, что без этого невозможно достичь собственных целей и написать нашу историю успехов. «Лишь тогда мы сможем стать более здоровыми, более «зелеными» и жить в счастливых городах», - отметил глава Европейской Комиссии.

Напомним, 24 июня 2013 г. делегация Донецкой области во главе с Шишацким находится в Брюсселе, где и происходит Церемония Соглашения мэров.

В рамках мероприятия представители региона встретились с руководителями Европейской Комиссии и неправительственной общественной организации R-20. В частности, исполнительный директор R-20 Кристоф Нутталль заявил, что Донецкий регион сегодня, присоединившись к организации, выходит на уровень с Веной, Токио и Калифорнией.

*** R-20 является некоммерческой экологической организацией, основанной в ноябре 2010 года бывшим губернатором Калифорнии Шварценеггером при поддержке Организации Объединенных Наций. Это коалиция субнациональных (региональных) правительств, частных компаний, международных и неправительственных организаций, научных и финансовых учреждений. Ее миссия заключается в предоставлении помощи субнациональным правительствам в реализации низкоуглеродных и климатически устойчивых проектов, а также в обмене передовым опытом в развитии возобновляемых источников энергии и энергоэффективности с целью создания «зеленой экономики».

В R-20 уверены, что субнациональные правительства являются мощной силой для наиболее эффективной реализации «зеленых проектов» по принципу «снизу вверх». Таким образом, успешные субнациональные проекты потом будут расширяться на национальном и международном уровнях с тем, чтобы иметь глобальные следствия.

В соответствии с уставом R-20, ее миссия заключается в предотвращении увеличения температуры на Земле за счет сокращения глобальных выбросов парниковых газов.

Председателем организации является Шварценеггер, Президентом – Мишель Саббан (руководитель Ассамблеи европейских регионов), исполнительным директором - Кристоф Нутталль (бывший директор Центра инновационного партнерства на программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)).

Штаб-квартира R-20 расположена в швейцарской Женеве. Организация также имеет партнерские офисы в США, Бразилии и Китае.