Нефть дешевеет на фоне новостей из Канады и в ожидании статданных из США

На мировых торгах во вторник, 25 июня, цены на нефть продолжают снижаться после роста накануне на фоне частичного возобновления работы нефтепроводов в Канаде, работа которых была остановлена из-за наводнений, а также в ожидании статданных из США.

Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,30% - до 100,86 доллара за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,47% и составила 94,73 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Напомним, 24 июня компания Enbridge Inc. (ENB) объявила об остановке одного из нефтепроводов, в котором произошла утечка 750 баррелей нефти. По предварительной версии, причиной инцидента могли стать наводнения в одной из провинции Канады, крупнейшего поставщика нефти для США - Альберта. Другие два нефтепровода были остановлены в качестве меры предосторожности, однако уже в ночь на вторник компании сообщила об открытии одного из них.

К снижению спроса на нефть приводит и усилившееся опасение инвесторов в преддверии публикации статданных по запасам топлива в США. Аналитики предполагают снижение запасов за неделю на 2 миллиона баррелей.