Украина увеличит мощности подземных хранилищ газа на 43 млрд кубометров

Украина планирует увеличить мощности отечественных подземных хранилищ газа (ПХГ) на 43 млрд кубометров - до 75 млрд кубометров за счет расширения мощностей действующих ПХГ в районе западной Украины и строительства новых в центральной части страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

По его словам, мощность существующих ПХГ может быть расширена с 32 до 55 млрд кубометров, а мощность новых ПХГ может составить 10-20 млрд кубометров.

«Расширение мощности существующих возможно до 55 млрд кубометров. Это только за счет хранилищ в западной Украине. Также у нас есть геологическая возможность сделать хранилища в центральной части. Это Харьковская, Полтавская области», - сказал Ставицкий.

Он также сообщил, что вопрос о строительстве новых ПХГ находится в стадии изучения. Предполагаемая мощность новых ПХГ составит 10-20 млрд кубометров «Сейчас специалисты изучают этот вопрос. Минимум 10-20 млрд кубометров (предполагаемая мощность этих хранилищ — УНИАН)», - сказал Ставицкий.

Напомним, в апреле текущего года Ставицкий сообщил, что ряд европейских стран заинтересованы в использовании украинских подземных хранилищ природного газа. В свою очередь, по информации заместителя главы правления НАК “Нафтогаз Украины” Вадима Чупруна, Украина предлагает иностранным компаниям хранение газа в своих подземных хранилищах по ценам, в несколько раз ниже европейских.

Справка УНИАН. Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) компании «Укртрансгаз», которая является оператором отечественной газотранспортной системы, по состоянию на 1 апреля 2013 года составляли 6,8 млрд куб. м, что на 27% меньше показателя на 1 марта 2013 года.

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 32 млрд куб. м. ПХГ являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.