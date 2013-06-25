Украина благодарна Евросоюзу за поддержку энергонезависимости - Азаров

Украина благодарна Европейскому Союзу за поддержку в вопросе обеспечения энергетической независимости страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Николай Азаров 24 июня на пресс-конференции после заседания Совета по сотрудничеству Украина-ЕС в Люксембурге.

«В процессе сегодняшних переговоров мы также остановились на вопросах энергетической независимости Украины и ее роли в формировании энергетического рынка Европы. Мы благодарны Европейской комиссии и Европейскому Союзу за поддержку Украины в реализации этих целей», - сказал Азаров.

Он также отметил, что в ходе сегодняшних переговоров обсуждался вопрос о создании энергетического хаба.

«Сегодня господин Фюле такое выражение употребил, которое мне очень понравилось — превратить Украину в энергетический хаб Европы», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, в начале мая в Брюсселе состоялась конференция относительно развития газового рынка Украины, во время которой, в том числе, обсуждалась идея Министерства энергетики и угольной промышленности Украины о создании в Украине восточноевропейского газового хаба.

30 мая генеральный секретарь Европейского союза газовой промышленности («Еврогаз») Беате Раабе заявила, що в «Еврогазе» считают интересной идею Украины создать газовый хаб.

Справка УНИАН. Главными целями деятельности Европейского союза газовой промышленности «Еврогаз» является содействие развитию европейского газового рынка, расширение международного сотрудничества в газовой отрасли, обеспечение интересов европейских компаний в вопросах поставок, продажи и хранения природного газа.