Ставицкий: информация о блокировании «Газпромом» поставок газа через Словакию верна

Люксембург. Информация о блокировании российским газовым монополистом «Газпромом» поставок газа в Украину через Словакию «в определенной мере» верна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

При этом он не дал абсолютного подтверждения тому, что «Газпром» блокирует поставки газа в Украину через Словакию.

«Я это окончательно не прокомментирую, но в определенной мере эта информация верна», - сказал Ставицкий.

По его словам, подписание соглашения между «Укртрансгазом» и Eustream о поставках газа в Украину из Евросоюза по словацкому маршруту ожидается в начале июля.

Он отметил, что вопрос поставки газа через Словакию будет обсужден 4 июля с участием комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера.

«Мы ожидаем подписания уже между Eustream и «Укртрансгазом» договора», - сказал Ставицкий.

Он также отметил, что договор позволит обеспечить поставки газа через Словакию в объеме 10-20 млрд кубометров.

«Сейчас специалисты изучают этот вопрос. По минимуму от 10 до 20 млрд кубометров», - сказал министр.

Напомним, ранее Ставицкий сообщал, что договор о поставках газа из Европы через территорию Словакии в режиме реверса планируется подписать 15-20 июня текущего года. 15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

Ранее представители компании RWE в интервью одному из украинских изданий дали понять, что началу промышленных поставок газа через территорию Словакии препятствует "Газпром".

Как сообщал УНИАН, по словам Президента Виктора Януковича, Украина будет искать альтернативные пути поставок газа, если ей не удастся договориться с Россией о рыночной цене на это топливо. При этом он подчеркнул, что Украине придется искать альтернативные источники и сокращать объемы поставок российского газа, потому что нынешнюю цену на газ украинская экономика может не выдержать.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Европейский Союз обещает Украине решить вопрос о диверсификации поставок природного газа, что повлияет на цену российского газа для Украины.

Он объяснил, что речь идет о реверсных поставках газа из Европы.

Украина планирует в 2013 году заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии.

Справка УНИАН. C 1 ноября 2012 года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

Немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал «Нафтогазу Украины» по итогам 2012 года - первого года, когда страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка - 56 млн куб. м газа.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в России до 20 млрд куб. м.

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