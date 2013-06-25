Соглашение о поставках газа через Словакию планируют подписать в начале июля

Люксембург. Подписание соглашения между «Укртрансгазом» и Eustream о поставках газа в Украину из Евросоюза по словацкому маршруту ожидается в начале июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Он отметил, что вопрос поставки газа через Словакию будет обсужден 4 июля с участием комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера.

«Мы ожидаем подписания уже между Eustream и «Укртрансгазом» договора», - сказал Ставицкий.

Он также отметил, что договор позволит обеспечить поставки газа через Словакию в объеме 10-20 млрд кубометров.

«Сейчас специалисты изучают этот вопрос. По минимуму от 10 до 20 млрд кубометров», - сказал министр.

Напомним, ранее Ставицкий сообщал, что договор о поставках газа из Европы через территорию Словакии в режиме реверса планируется подписать 15-20 июня текущего года. 15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

С 1 ноября прошлого года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу. Затем в конце марта 2013 года к реверсным поставкам по контракту с RWE присоединилась и Венгрия.

Кабинет министров Украины в апреле утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.