Ситуация с энергохабом в Украине прояснится после решения вопроса по словацкому маршруту

Люксембург. Перспектива создания энергетического хаба на территории Украины прояснится после разрешения вопроса о поставках газа из Европы через территорию Словакию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Сейчас заканчиваются окончательные переговоры у нас по словацкому маршруту. И как только мы выясним основной вопрос по словацкому маршруту по диверсификации, то будет понято, что мы стоим на пути создания хаба на территории Украины», - сказал Ставицкий.

При этом он отметил, что на сегодняшний день идут переговоры с иностранными трейдерами о хранении ими газа в украинских ПХГ в объеме 15 млрд кубометров по ценам ниже европейских.

«Трейдеры уже договариваются с «Укртрансгазом», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, в начале мая в Брюсселе состоялась конференция относительно развития газового рынка Украины, во время которой, в том числе, обсуждалась идея Министерства энергетики и угольной промышленности Украины о создании в Украине восточноевропейского газового хаба.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий сообщил, что немецкий газовый трейдер компания RWE, а также другие трейдеры, заинтересованы в использовании украинских газовых хранилищ.

По словам заместителя главы правления НАК “Нафтогаз Украины” Вадима Чупруна, Украина предлагает иностранным компаниям хранение газа в своих подземных хранилищах по ценам, в несколько раз ниже европейских.

Справка УНИАН. Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) компании «Укртрансгаз», которая является оператором отечественной газотранспортной системы, по состоянию на 1 апреля 2013 года составляли 6,8 млрд куб. м, что на 27% меньше показателя на 1 марта 2013 года.

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. ПХГ являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

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