«Российский Давос»: снова нефть, снова Китай

«Российский Давос» в этом году прошел на фоне эмиграции в Париж бывшего ректора Российской экономической школы Сергея Гуриева, а также официального признания РФ снижения роста ВВП в 2014 году до 3,7%.

Если в первом случае в российском обществе заговорили об интеллектуальной эмиграции, вспоминая «философские пароходы», то во втором - Москва уже не скрывает ухудшающуюся экономическую конъюнктуру в стране. Министерство финансов в открытую прогнозирует снижение запланированных на 2014 год доходов на 650 млрд рублей. При этом дефицит бюджета в 2014 году может превысить 1% ВВП.

По данным Минэкономразвития, с января по май текущего года рост экономики РФ составил всего 1,8% (в прошлом году за аналогичный период – 4,5%). Ложку дегтя в атмосферу форума добавили возгорание одного из павильонов, что оставило журналистов без интернета, а также затопление стенда группы Роснано.

Итогом Петербургского форума стало заключение соглашений на общую сумму около 300 млрд долл. При этом всего один контракт - между «Роснефтью» и CNPC - составил около 270 млрд долл. Именно он стал основным событием мероприятия, открывая новую эру в нефтяных отношениях России и Китая. По этому контракту 46 млн тонн сырой нефти будут поставляться в КНР в течение 25 лет. Таким образом, нефть в который раз подтвердила статус главного экспортного продукта России, а экономика страны снова продемонстрировала свой преимущественно сырьевой характер.

Пытается не отставать от нефти и российский газ. Одним из важных соглашений о сотрудничестве, подписанных на форуме в Санкт-Петербурге, стал проект «Ямал СПГ» между «НОВАТЭКом» и «Китайской Национальной Нефтяной Корпорацией» (CNPC). Последняя получит 20% в проекте, обещая взамен закупать не менее 3 миллионов тонн СПГ в год. То есть, Россия все ближе подходит к отмене исключительного права «Газпрома» на экспорт газа, а «НОВАТЭК», близкий к Путину, начинает интенсивное освоение конкурентного СПГ-сегмента с прицелом на Азию.

Кроме упомянутых соглашений можно отметить еще и подписание договора между «Газпромом» и «Electricite de France» о поставках газа по «Южному потоку», а также меморандум между Российским фондом прямых инвестиций и компанией «General Electric» о создании совместного предприятия по строительству объектов малой генерации для промпредприятий.

Политической новостью форума стали последние инициативы российского президента Владимира Путина. В частности, он предложил ограничить рост тарифов и накачку средств из национальных фондов в естественные государственные монополии. Также заявил об ускорении принятия документа об экономической амнистии.

Еще одним из новшеств Путина станет масштабное развитие инфраструктуры. Для этого выбраны три проекта (Центральная кольцевая автодорога, высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва-Казань» и модернизация Транссиба). До 2020 года на реализацию выбранных проектов из российского бюджета может быть выделено до 2 трлн руб., что выглядит фантастически на фоне ухудшающихся показателей экономики.

Неблагоприятным международным фоном Петербургского экономического форума стало глобальное падение мировых рынков, вызванное заявлением главы ФРС США о сворачивании в ближайшем будущем программы количественного смягчения. И американскую, и китайскую экономики, по прогнозам собравшихся на форуме экономистов, в скором времени ждут серьезные испытания.

Россия, как показал форум в Петербурге, так и не смогла избавиться от «сырьевого проклятия», увязнув в коррупции и удержании социальной стабильности. Не используя момент наиболее благоприятной внешней конъюнктуры для своего нефтегазового экспорта, Москва так и не решилась на реальную модернизацию экономики. Недавняя отмена Путиным распоряжения прежнего президента Дмитрия Медведева об обязанности госкорпораций перечислять средства в фонд Сколковского института науки и технологий фактически стала завершением попытки «медведевской» модернизации экономики. В то же время, альтернативной экономической стратегии своего развития нынешняя российская власть не сформировала. Разве что Евразийский экономический союз, который теперь становится последним шансом Путина на качественное обновление экономической системы страны.

Российский опыт замедления экономического развития должен стать уроком для украинских властей в сфере реформирования экономики. Не имея «нефтяного проклятия», Украина имеет хорошие шансы сбалансировать свою экономику и перевести ее в конкурентное измерение в новых глобальных реалиях. Эксперты подтверждают, что позитивное развитие сельского хозяйства, а также улучшение внешней конъюнктуры на мировых рынках металла и химической продукции сыграют позитивную роль во второй половине 2013 года. Впрочем, главным остается выбор экономической стратегии. Окончательно определившись до конца этого года с ключевым вектором геостратегического развития, Киев сможет оптимизировать ресурсную базу с конкурентоспособными сферами экономики. При этом создание выгодных для всех сторон правил игры может стать основной составляющей будущего успеха.

Роман Рукомеда, политический эксперт.