Азербайджан за 5 месяцев снизил экспорт газа на 5% - до 2,9 млрд куб. м

Азербайджан в январе-мае 2013 года экспортировал, по показаниям счетчиков, около 2,873 миллиарда кубометров природного газа, что на 5,1% меньше показателя за первые пять месяцев 2012 года, следует из сообщения, распространенного государственным таможенным комитетом страны во вторник, 25 июня.

Согласно сообщению, объем экспорта задекларированного на таможне природного газа за отчетный период составил около 1,782 миллиарда кубометров, что на 55,5% больше показателя за январь-май прошлого года, передает РИА "Новости".

Цена задекларированного газа составила более 422,302 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина не однократно высказывала интерес к участию в строительстве Трансанатолийского газопровода. Киев вел переговоры о предполагаемом участии в проекте TANAP с Турцией и Азербайджаном с возможной поставкой газа по этому трубопроводу до Болгарии, а потом через территорию Румынии в Украину.

Между тем, Азербайджан заявил, что не заинтересован в участии Украины в проекте строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP).

"Трансанатолийский газопровод — это газопровод стран-участников и производителей газа. Я просто не вижу целесообразности участия Украины. Ведь страна — не производитель газа, а газопровод проходит по ее территории",— пояснил министр промышленности и энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

Напомним, Азербайджан и Турция в декабре 2011 года подписали меморандум о взаимопонимании относительно создания консорциума для строительства Трансанатолийского газопровода. Трубопровод протяженностью около 2000 км планируется проложить из Азербайджана через Грузию в Турцию и далее в страны Европы.

Его пропускная способность на первой стадии составит 16 млрд кубометров газа в год, из которых 6 млрд кубометров будут использоваться турецкими потребителями, а 10 млрд кубометров — поставляться в европейские страны. На втором этапе планируется увеличение объема поставок до 24 млрд кубометров.

Ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на 2017 год и будет приурочен к началу добычи газа на второй очереди азербайджанского месторождения Шах-Дениз. По предварительным оценкам, стоимость проекта — $5-6 млрд.

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