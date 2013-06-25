Реализация нефтепродуктов и газа через АЗС в мае выросла

В Украине реализация светлых нефтепродуктов, сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7 723 единицы, в мае 2013 года в денежном выражении увеличилась на 8% – до 6,568 млрд грн против 6,086 млрд грн в апреле 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в мае через сеть АЗС было продано 283,8 тыс. тонн бензина, что на 2,5% больше, чем в мае 2012 года; 163,6 тыс. тонн дизельного топлива, что на 7,5% больше, чем в мае прошлого года; 35 тыс. тонн сжиженного газа (на 15,4% больше); 10,9 тыс. тонн сжатого газа (на 17,9% меньше).

В объеме реализованного бензина 53,4% приходилось на продажу моторного бензина марки А-95, 44,2% - марки А-92, 1,9% - марки А-80, 0,5% - марки А-98.

На 1 июня т.г. на АЗС в остатках насчитывалось 134,4 тыс. тонн моторного бензина, 69,1 тыс. тонн дизельного топлива, 9,3 тыс. тонн сжиженного газа и 0,1 тыс. тонн сжатого газа.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, первичная переработка нефти на отечественных НПЗ в мае 2013 года сократилась до 0,3 млн тонн, что на 11,1% меньше, чем в апреле т.г., и на 17,7% меньше, чем в мае 2012 года.

В конце апреля 2013 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины договорилось с нефтетрейдерами о снижении цены на социальные виды топлива – бензин марки А-95 и дизельное топливо.

По мнению министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, справедливая цена на А-95 находится в пределах 10,5-11 грн за литр.

Потребление бензина в Украине в 2012 году снизилось по сравнению с 2011 годом на 2,6% - до 4,197 млн тонн.

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