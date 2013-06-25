Цена нефти пошла вверх на оптимистичных прогнозах Goldman Sachs

На мировых торгах во вторник, 25 июня, цены на нефть растут на фоне прогнозов Goldman Sachs по спросу на "черное золото", а также в преддверии публикации статданных пот запасам топлива в США.

Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 15.04 (мск) выросла на 0,69% - до 101,87 доллара за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,80% и составила 95,95 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Позже во вторник, 25 июня, станет известна оценка Американского института нефти по динамике запасов сырье на оптовых складах страны за прошедшую неделю. По прогнозам аналитиков, запасы нефти на оптовых складах США в отчетный период снизились на 2 миллиона баррелей.

Поддерживают рост котировок и заявления экспертов Goldman Sachs, которые прогнозируют рост мирового спроса на нефть во второй половине текущего года на фоне постепенного восстановления мировой экономики.