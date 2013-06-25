На Ющенко подали в суд за "газовый контракт"

На бывшего Президента Украины Виктора Ющенко подали в суд за перебор на себя компетенции Кабинета министров и Министерства топлива и энергетики в 2008 году.

Соответствующий иск был подан в Высший административный суд Украины, сообщается в разосланном СМИ сообщении юриста Станислав Батрина.

"Обратились с иском к Президенту Ющенко, и ставим под сомнение законность действий Президента относительно запрещения Олегу Дубине как руководителю НАК "Нафтогаз Украины" подписывать газовые контракты по цене 235 долларов", - уточнил он "Украинской правде".

"Мы также рассматриваем как противоправные действия Ющенко относительно перебора на себя компетенции Кабинета министров и осуществления управленческого влияния на "Нафтогаз" (превышение властных полномочий по ст. 19 Конституции) в процессе заключения контрактов на поставку и транзит газа, издания обязательных к исполнению директив предприятию "Нафтогаз", - говорится в сообщении.

"Просим суд: признать действия Президента Ющенко относительно перебирания на себя компетенции Кабмина и Минтопливэнерго и осуществления управленческого влияния на "Нафтогаз"... в 2008 году - противоправными", - отметил юрист.

Сообщается, что Батрин раньше обратился с иском к Кабмину и Фонду госимущества о признании недействительными контрактов на поставку газа от 19 января 2009 года между ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины".

Источник: http://www.pravda.com.ua/news/2013/06/25/6992936/

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

Цена российского природного газа для компании «Нафтогаз Украина» в первом квартале 2013 года с учетом скидки составила более 406 долларов США за тыс. куб. м.

По данным департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, цена российского газа по контракту от 2009 года между НАК «Нафтогаз Украины» и компанией «Газпром», с учетом «харьковской скидки» в июне 2013 года составляет 426,1 долл. за 1 тыс. кубометров.

Кабинет министров Украины 23 мая утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.