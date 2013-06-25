Отказ «Газпрома» снизить цену на газ толкает Украину в сторону Евросоюза – экс-нардеп

Москва. Непоколебимая позиция российского газового монополиста компании «Газпром» касательно отказа снизить цену на газ для Украины толкает ее в сторону Евросоюза, что впоследствии приведет к потере для РФ емкого украинского газового рынка и не пойдет на пользу самой российской монополии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в ходе международной научной конференции «Российско-украинские отношения: реалии и перспективы» сказал экс-глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Георгий Крючков.

«Украина практически в одном шаге от соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС. Это закроет нам дорогу в Таможенный союз. Может, я скажу слишком резко, но если это произойдет, - это будет крупнейшим с момента распада СССР политическим, геополитическим, геостратегическим поражением России и всех сторонников славянского единства», - сказал Крючков и добавил, что в украинском обществе существенно усилены прозападные позиции.

Он считает, что в целом это угрожает денонсацией Харьковских соглашений, выдворению из Крыма Черноморского флота России; пересмотру закона об основах внутренней и внешней политики, из которого мгновенно испарится тезис о внеблоковом характере внешней политики Украины и вступление в НАТО.

По его словам, в дальнейшем это приведет к свертыванию всех возможностей для российских деловых кругов и запрету русского языка в Украине.

Он подчеркнул, что количество сторонников сближения с Россией в Украине уменьшается, и поэтому необходимо налаживания отношений двух стран.

Крючков напомнил, что в сентябре 2011 года представители российской военной элиты – адмиралы и генералы, в их числе Леонид Ивашов, Владимир Комоедов, Николай Леонов, Игорь Родионов, Владимир Овчинский и другие – обратились в то время к президенту России Дмитрию Медведеву с открытым письмом. В нём они с тревогой констатировали, что «неожиданно для всех нас наше стратегическое партнерство споткнулось об газовые цены. Хозяйственный спор между российским «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» приобрел несоразмерные масштабы и грозит обрушить наши достижения», - напомнил Крючков.

По его словам, политика России и кабальная цена на российский газ поставила экономику Украины на колени, лишая возможности осуществлять самые необходимые экономически и социальные планы.

«Украина вынуждена заниматься проблемами энергосбережения и я вам скажу, что через 2-3 года Украина перестанет потреблять российский газ», - сказал Крючков.

Он подчеркнул, что такие действия России объяснить очень сложно украинскому населению, так как дело не сводится только к газовым неурядицам, поскольку экономические споры получают мощное политическое звучание.

Как ранее сообщал УНИАН, Цена российского природного газа для компании «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2013 года с учетом скидки составила более 406 долларов США за тыс. куб. м.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Премьер-министр Николай Азаров заявил, что газ, который Украина покупает у немецкой RWE, обходится на 100 долларов дешевле, чем газ компании "Газпром".

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин ранее заявил, что объем импорта российского газа в 2014 году может составить порядка 18 млрд кубометров или еще меньше, что фактически повторяет показатель прогнозного баланса газа на 2013 год.

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