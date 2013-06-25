На Ющенко подали в суд за "газовые контракты"

На бывшего Президента Украины Виктора Ющенко подали в суд за перебирание на себя компетенции Кабинета министров и Министерства топлива и энергетики в 2008 году.

Соответствующий иск был подан в Высший административный суд Украины, сообщил "Украинской правде" юрист Станислав Батрин.

"Обратились с иском к Президенту Ющенко, и ставим под сомнение законность действий Президента относительно запрещения Олегу Дубине как руководителю НАК "Нафтогаз Украины" подписывать газовые контракты по цене 235 долларов", - уточнил он.

"Мы также рассматриваем как противоправные действия Ющенко относительно перебирания на себя компетенции Кабинета министров и осуществления управленческого влияния на "Нафтогаз" (превышение властных полномочий по ст. 19 Конституции) в процессе заключения контрактов на поставку и транзит газа, издания обязательных к исполнению директив предприятию "Нафтогаз", - говорится в сообщении.

"Просим суд: признать действия Президента Ющенко относительно перебирания на себя компетенции Кабмина и Минтопливэнерго и осуществления управленческого влияния на "Нафтогаз"... в 2008 году - противоправными", - отметил юрист.

Сообщается, что Батрин раньше обратился с иском к Кабмину и Фонду госимущества о признании недействительными контрактов на поставку газа от 19 января 2009 года между ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины".