«Надра Украины» снова ищет инвесторов для разработки Шатравинского месторождения

Государственный энергохолдинг НАК «Надра Украины», после неудачной попытки в октябре 2012 года привлечь инвестора для разработки Шатравинского нефтяного месторождения, объявил новый конкурс. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, специальное разрешение на пользование недрами данной площади принадлежит «Чернигивнафтогазгеология».

Стоимость пакета конкурсной документации составляет 40,103 тыс. грн с учетом НДС.

Последний срок подачи конкурсных заявок претендентами - 15 июля 2012 г.

Раскрытие конвертов с заявками будет проведено 15 июля 2013 г. в 12.00 в помещении Национальной акционерной компании «Надра Украины».

Как сообщал ранее УНИАН, в конце октября 2012 года «Надра Украины» не смогла определить инвестора для Шатравинского нефтяного месторождения. На соответствующий тендер поступило лишь одно предложение

В декабре прошлого года государственный энергохолдинг НАК «Надра Украины» выбрал компанию «Технико-геологическая служба» в качестве инвестора для разработки Межреченской нефтегазоносной площади.

Справка УНИАН. Шатравинское месторождение расположено в Липоводолинском районе Сумской области на расстоянии 3 км от пгт. Липовая Долина.

В тектоническом отношении месторождение находится в северной прибортовой зоне Днепровско-Донецкой впадины.

Шатравинское поднятие выявлено и подготовлено к глубокому поисковому бурению в 1980 году. В бурение площадь была введена в 1984 году с целью поисков залежей нефти и газа в нижнекаменноугольных отложениях.

Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.