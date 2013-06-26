На мировых торгах в среду, 26 июня, цены на нефть снижаются на фоне статданных по запасам сырья в США, которые по-прежнему находятся на самых высоких уровнях за последние 30 лет.

Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,46% - до 100,79 доллара за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,77% и составила 94,59 доллара за баррель, передает Bloomberg.

25 июня стала известна оценка Американского института нефти по динамике запасов сырья на оптовых складах США за прошедшую неделю. Показатель снизился на 28 тысяч баррелей - до 392 миллионов баррелей, по-прежнему находясь около максимальной с 1981 года отметки в 396,3 миллиона баррелей.

Ограничивают снижение котировок оказавшиеся лучше прогнозов аналитиков статистические данные из США. Продажи новых домов там увеличились в мае на 2,1% - до 476 тысяч, что является максимальным показателем с 2008 года.

Превзошли ожидания экспертов и данные по объему заказов на товары длительного пользования в США, который в мае увеличился на 3,6% при прогнозе роста на 3%.