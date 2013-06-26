США вслед за ЕС начали проверку манипуляций с нефтью

Американские финансовые власти начали расследование по вопросам ценообразования на рынке нефти и нефтепродуктов. Таким образом, в США пошли по стопам европейских регуляторов, которые ведут проверку возможных фактов манипуляций с ценами на нефть на мировых рынках, сообщают Вести.ru.

Согласно информации агентства Bloomberg разбирательство было инициировано Федеральной торговой комиссией США. Пока что речь идет о предварительном этапе проверки. Сотрудники комиссии изучают сведения, которые удалось собрать их европейским коллегам.

Федеральная торговая комиссия, в частности, на постоянной основе осуществляет проверки на предмет картельных сговоров на оптовом и розничном рынках цен на бензин в США.

Источники Bloomberg, близкие к комиссии, утверждают, что представителям Platts, информационно-ценового агентства, которое отвечает за публикацию цен на нефть, вскоре могут быть высланы повестки для дачи показаний по этому делу.

В мае европейские регуляторы провели обыски в офисах Royal Dutch Shell, Statoil, BP и Platts. Они также попросили крупнейших нефтетрейдеров Vitol, Gunvor и Glencore Xstrata о сотрудничестве в данном вопросе.