Азаров: «Нафтогаз» в 2015 году увеличит добычу газа до 21 млрд куб. м

Предприятия НАК «Нафтогаз Украины» в 2015 году могут увеличить добычу газа до более 21 млрд кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на заседании Кабинета министров.

«Оптимистический вариант развития добычи углеводородов предприятиями НАК «Нафтогаз Украины» предусматривает увеличение объемов добычи газа в 2015 году более 21 млрд кубометров и нефтегазового конденсата — более 3 млн тонн, что на 17% и 8% больше по сравнению с показателями 2011 года», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 14 июня Азаров заявил, что рассчитывает, что в течение 5-10 лет Украина доведет собственную добычу газа до 30 млрд кубометров.

Ранее Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год, согласно которому добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м.

По информации Государственной службы статистики, добыча природного газа в Украине по итогам 2012 года сократилась по сравнению с 2011 годом на 1,1% - до 19,3 млрд куб. м. Газового конденсата в 2012 году было добыто на 13,9% больше, чем в 2011 году, - 1 024 тыс. тонн.

В 2011 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу газа на 0,4%, по сравнению с 2010 годом, до 20,139 млрд. куб. м. В т.ч. предприятия НАК «Нафтогаз Украины» сократили добычу газа на 1,2% – до 18,112 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В его структуру входят крупнейшие нефтегазодобывающие компании Украины - ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз».