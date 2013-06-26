Вопрос создания энергохаба в Украине будет решаться в сентябре

Компании Европейского Союза и Украины в сентябре намерены обсудить создание газоэнергетического хаба в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Есть договоренность с европейскими комиссарами Эттингером и Фюле о проведении комитета по этому вопросу между заинтересованными лицами из ЕС и украинскими компаниями. Это состоится примерно в сентябре», - сказал Ставицкий.

Напомним, ранее на заседании Кабмина премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Юрию Бойко к саммиту Украина-ЕС, который будет проводиться в ноябре в Вильнюсе, подготовить концепцию создания энергетического хаба.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий 25 июня в Люксембурге заявил, что перспектива создания энергетического хаба на территории Украины прояснится после разрешения вопроса о поставках газа из Европы через территорию Словакии. При этом он отметил, что на сегодняшний день идут переговоры с иностранными трейдерами о хранении ими газа в украинских ПХГ в объеме 15 млрд кубометров по ценам ниже европейских.

В начале мая в Брюсселе состоялась конференция относительно развития газового рынка Украины, во время которой, в том числе, обсуждалась идея Министерства энергетики и угольной промышленности Украины о создании в Украине восточноевропейского газового хаба.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий сообщил, что немецкий газовый трейдер компания RWE, а также другие трейдеры заинтересованы в использовании украинских газовых хранилищ.

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