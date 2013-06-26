Шебелинский газоперерабатывающий завод закрывать не будут - Ставицкий

Кабинет министров Украины не будет закрывать Шебелинский газоперерабатывающий завод, входящий в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування", работа которого оказалась под угрозой с 1 июля т.г. из-за проволочек с продлением действия стандартов на производство нефтепродуктов Евро-2 и Евро-3.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

В частности, отвечая на вопрос о том, собирается ли правительство останавливать работу Шебелинского ГПЗ 1 июля, Ставицкий сказал, что предприятие в данный момент находится на ремонте, и останавливать его не планируют.

«Он (завод - УНИАН) сейчас стоит на ремонте, останавливать не будем»», - сказал Ставицкий.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування", производит бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом «Укргазвыдобування».

ПАО «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».

Ранее министр Ставицкий заявлял, что Кабинет министров Украины намерен в месячный срок решить вопрос продления сроков действия стандартов качества нефтепродуктов марки Евро-3.