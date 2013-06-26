Кабмин продлит сроки действия стандартов качества нефтепродуктов Евро-3

Кабинет министров Украины намерен в месячный срок решить вопрос продления сроков действия стандартов качества нефтепродуктов марки Евро-3.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания Кабмина сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«По стандартам у нас уже есть программа, и я уверен, что в течение месяца мы решим этот вопрос», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает продлить действие стандартов качества автомобильных бензинов и дизельного топлива, соответствующих требованиям Евро-3, до конца 2015 года, Евро-4 – до конца 2017 года.

Продление стандартов на производство нефтепродуктов Евро-2 и Евро-3 во многом обуславливает загрузку Шебелинского газоперерабатывающего завода, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування".

Украина неоднократно откладывала полный переход на стандарты качества топлива Евро-4 и Евро-5.

Президент Украины Виктор Янукович в марте т.г. поручил правительству до конца марта утвердить технический регламент относительно требований к автомобильному топливу и определить конечный срок перехода на стандарты Евро-4 и выше.

На сегодняшний день в Украине действуют два стандарта качества нефтепродуктов: ДСТУ 4063-2001 (аналог Евро-2) и ДСТУ 4839-2007 (отвечает Евро-4, -5).