Янукович одобрил преобразование объекта “Укрытие” в экологически безопасную систему

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон “О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Королевства Норвегия о сотрудничестве в сфере ядерной и радиационной безопасности, снятии с эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции и преобразовании объекта “Укрытие” в экологически безопасную систему”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 5 июня приняла закон о ратификации межправительственного соглашения о сотрудничестве между Норвегией и Украиной в сфере ядерной и радиационной безопасности, снятии с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразовании объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему.

Собственно соглашение было подписано 30 ноября 2012 года в Осло.

Соглашение направлено на реализацию следующих задач в сфере ядерной и радиационной безопасности и снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС: совместное планирование, разработка и осуществление научно-исследовательских проектов, обмен результатами работ; обмен информацией и технологиями в соответствии с национальным законодательством и стандартами государств сторон; поставка материалов, оборудования и услуг, необходимых для реализации проектов; проведение совместных совещаний, семинаров и обучения персонала.