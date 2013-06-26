Украина закачает в хранилища 14-16 млрд куб. м газа к отопительному сезону

Украина к началу отопительного сезона планирует закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа, сообщил журналистам по окончании заседания Кабинета министров министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «У нас планируется к началу отопительного сезона, чтобы в ПХГ было 14-16 млрд кубометров». И уточнил, что основной объем будет закачан НАК «Нафтогаз Украины».

Министр подтвердил, что на прошлой неделе Кабмин действительно принял решение о том, чтобы в период подготовки к отопительному сезону (июль - октябрь 2013 года - УНИАН) обязать частные украинские газодобывающие компании закачивать в ПХГ 50% от их объема добычи топлива.

«Решение такое принято. До 15 октября пройдет закачка. А после 15-го, они (частные газодобывающие компании - УНИАН) имеют право отбирать то, что закачали. Никакой дискриминации нет», - отметил министр.

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Как сообщал УНИАН, к отопительному сезону 2012-2013 годов Украина закачала в ПХГ порядка 15 млрд кубометров газа, из которых планировала выбрать 12,305 млрд куб. м.

Согласно прогнозному балансу поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год, добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м

Закачка природного газ в подземные хранилища планируется в объеме 8,457 млрд куб. м, из которых 5,502 млрд куб. м составит газ собственной добычи, остальное - импорт.