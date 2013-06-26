Минэнергоугля предлагает утвердить дотации «Нафтогазу» в размере 32 млрд грн

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает утвердить дотации Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на 2013 год в размере 32,2 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат из фракции «Свобода» Юрий Сиротюк, ссылаясь на документ, подготовленный Минэнергоугля.

Согласно документу, кассовый дефицит средств «Нафтогаза» прогнозируется в размере 32,2 млрд грн, для компенсации которого в госбюджете на 2013 год предусмотрен выпуск облигаций госзайма на 8 млрд грн, остальные 24,2 млрд грн предлагается предусмотреть при подготовке изменений в госбюджет-2013.

Также в документе сообщается, что прогнозный доход НАК «Нафтогаз Украины» в 2013 году составляет 166,1 млрд грн, расходы — 165,5 млрд грн, соответственно, чистая прибыль — 0,6 млрд грн. Уплата налогов и сборов в государственные целевые фонды — 18,4 млрд грн.

Также Сиротюк сообщил, что финансовый план «Нафтогаза» с такими показателями Кабмином сегодня не был утвержден.

В предоставленном документе указывается, что финансовый план «Нафтогаза» не подписан Минфином и к нему имеются возражения Министерства юстиции.

Также Минфин акцентирует внимание, что рентабельность деятельности «Нафтогаза» по торговле нефтепродуктами составляет лишь 0,9% (доходы — 27,1 млрд грн, расходы — 26,9 млрд грн), и предлагает отказаться от этого вида деятельности.

Как сообщал УНИАН, компания «Нафтогаз Украины» в 2012 году получила чистый убыток в размере 10,271 млрд грн.

Кабинет министров Украины с конца апреля 2013 года предпринимает попытки утвердить финансовый план «Нафтогаза Украины», однако до сих пор окончательного решения принять не может.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.