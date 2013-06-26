Президентом Российского газового общества избран Завальный

Москва. Президентом Российского газового общества (РГО) сроком на три года избран заместитель главы комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующие решение единогласно принято на общем собрании членов РГО.

Перед этим члены РГО досрочно прекратили полномочия занимавшего этот пост Валерия Язева согласно его заявлению.

После избрания на данную должность Завальный заявил, что международное сотрудничество, в том числе с Украиной, будет одним из приоритетов работы РГО.

«Россия вступила в глобальную экономику в области энергетики. В отношениях Украины и России эта взаимозависимость ярко выражена, так как это влияет на экономику двух стран, а также оказывает влияние на политические процессы между двумя странами», - сказал Завальный.

Он также подчеркнул, что РГО является не центром принятия решений, а центром выработки рекомендаций по развитию газовой отрасли России.

В свою очередь Язев отметил, что намерен создать энергетический аналитический центр.

«Его задачей будет подготовка прогнозов мирового ТЭК и мировой экономики, а также анализ проблем ТЭК России, поиск решений», - сказал он.

По словам Язева, это будет некоммерческая организация, специализирующаяся на вопросах евразийского экономического сотрудничества.

Справка УНИАН. Российское газовое общество (РГО) создано в 2001 году в форме некоммерческого партнерства с целью содействия развитию российского топливно-энергетического комплекса. Одним из учредителей выступил «Газпром». Главной задачей РГО является создание благоприятной институциональной среды для функционирования газовой отрасли.

Российское газовое общество объединяет на принципах добровольности и юридической самостоятельности предприятия, добывающие 97% российского газа. Общество содействует достижению согласия между участниками газового рынка по вопросам ценообразования, расчетов, объемов реализации, распределения газа по регионам России; разрабатывает правила делового поведения и технические стандарты в области поиска, разработки газовых месторождений, добычи, транспортировки и реализации газа; согласовывает интересы участников, интегрирует их в программы государственного регулирования и развития газового рынка.

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