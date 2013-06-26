Состояние окружающей среды на Юзовском участке оценят 4 общественные организации - Shell

В оценке состояния окружающей среды на Юзовском участке, который находится на территории Харьковской и Донецкой областей, примут участие четыре общественные организации.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании Shell в Украине.

Победителями, объявленного 15 мая конкурса, стали Донецкая областная общественная организация «Природоохоронний рух «Джерела» (руководитель Андрей Коюда), Харьковская областная организация Всеукраинской экологической лиги (руководитель Сергей Разметаев), Краматорская городская общественная организация «Фонд розвитку громади» (руководитель Станислав Черногор), Экологическая общественная организация «МАМА-86 Артемовск» (руководитель Галина Олейникова).

Для победителей конкурса будут проведены ознакомительные семинары, на которых они получат общую и техническую информацию о проекте. Также будут озвучены условия сотрудничества с распорядителем гранта - Фондом Восточная Европа.

Исследование станет начальным этапом реализации проекта по геологоразведке и поиску углеводородов на Юзовском участке в рамках соглашения о разделе продукции, заключенного 24 января. Цель предварительной экспертизы – минимизировать воздействие на окружающую среду во время практической реализации Юзовского проекта.

Shell профинансирует проведение исследований каждой организацией на сумму до 50 тыс. грн. Выполнить работы и предоставить отчеты организациям необходимо до 15 октября.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 г. Украина объявила конкурсы на заключение СРП по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская и Ивано-Франковская области) площадям с запасами сланцевого газа. В мае 2012 г. победителями конкурса на заключение соглашения о распределении продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell. Прогнозные ресурсы Юзовской площади оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади - в 2,98 трлн куб. м газа.

17 января 2013 Харьковский облсовет одобрил проект соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться на участке Юзовский, часть которого расположена на территории области.

24 января в Давосе в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Недра Юзовская» о распределении продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

После подписания соглашения с критикой проекта выступили ряд экологических и общественных организаций, а также некоторые политические партии.