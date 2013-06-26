Азербайджан для доставки газа в Европу выбрал Трансадриатический газопровод, а не Nabucco

Азербайджан выбрал проект Трансадриатического газопровода (ТАР) для доставки газа в Европу, следует из сообщения конкурирующего проекта Nabucco West, передает Reuters.

"Проект Nabucco West не был выбран консорциумом", - сообщил лидер проекта австрийская энергетическая компания OMV, имея в виду консорциум компаний, занимающихся освоением азербайджанского газового месторождения Шах-Дениз.

Консорциум TAP в составе Statoil, AXPO и E.ON Ruhrgas отказался от комментария.

"Проект Nabucco для нас закончился", - сказал генеральный директор OMV Герхард Ройсс на пресс-конференции, добавив, что Азербайджан объяснил свое решение более высокими ценами на газ в Греции и Италии, через которые проходит TAP.

При этом Ройсс усомнился в том, что цены действительно могут быть высокими в Греции с ее программой жесткой экономии или в Италии, не испытывающей дефицита топлива.

"Является ли это фиговым листком для прикрытия политического решения - судить вам", - сказал он журналистам.

OMV сообщила, что будет искать другие пути поставки дополнительных объемов газа в Европу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британская ВР отказалась от проекта Набукко

Соколовский: Украина провалила переговоры по газопроводу TANAP