Тариф на хранение газа в подземных хранилищах повышен более чем в 2,5 раза

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила тариф на хранение газа в подземных хранилищах компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы, в 2,57 раза — до 46,2 грн за 1 тыс. куб. м.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 26 июня 2013 года.

Также НКРЭ повысила тарифы на закачку и отбор газа из ПХГ более чем в 4 раза – до 32,9 грн за 1 тыс. куб. м.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Кабмин принял решение о том, чтобы в период подготовки к отопительному сезону (июль-октябрь 2013 года) обязать частные украинские газодобывающие компании закачивать в ПХГ 50% от их объема добычи топлива.

Справка УНИАН. Компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа является составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.