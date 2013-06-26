«Газпром» даст «Нафтогазу» 1 млрд долл. аванса за транзит газа для подземных хранилищ

Российский газовый монополист компания «Газпром» предоставит НАК «Нафтогаз Украины» авансовый платеж в 1 млрд долл. за транзит газа для его закачки в подземные хранилища, передает РИА Новости.

Согласно сообщению, в среду в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и главы НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина.

"Принято решение, что "Газпром" предоставит "Нафтогазу Украины" авансовый платеж за транзит газа в размере 1 миллиард долларов", - говорится в сообщении.

Как сообщили УНИАН в управлении информации Российского газового общества, общая сумма авансовых платежей за транзит газа с начала 2012 года составляет 5,15 млрд долл.

Средства предназначены для приобретения украинской компанией у "Газпрома" природного газа и закачки его в ПХГ Украины. «По предварительным расчетам, остатка этой суммы достаточно для оплаты транзита российского газа по территории Украины до начала 2015 года», - говорится в сообщении.

Своевременная реализация планов по заполнению газом ПХГ необходима для выполнения "Нафтогазом Украины" своих обязательств по бесперебойному транзиту российского газа в Европу в зимний период.

Как сообщал УНИАН, Украина к началу отопительного сезона планирует закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа.

В конце апреля 2013 года Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.