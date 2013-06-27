Нефть дорожает на статданных из США и Китая

На мировых торгах в четверг, 27 июня, цены на нефть растут на фоне увеличения производительности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также положительной статистики из Китая.

Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже увеличилась на 0,51% - до 102,18 доллара за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,39% и составила 95,87 доллара за баррель.

Минэнерго США 26 июня сообщило, что коэффициент загрузки производственных мощностей НПЗ в США за неделю вырос на 0,9 процентного пункта - до 90,2%, самого высокого уровня за текущий год. В то же время запасы нефти в стране практически не изменились за неделю, по сравнению с прошлым показателем в 394,1 миллиона баррелей, в то время как аналитики прогнозировали уменьшение запасов на 1,75 миллиона баррелей, передает Bloomberg.

Положительно на рост котировок также влияют данные из КНР, согласно которым прибыль крупных промышленных компаний страны в мае выросла на 15,5% по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее. За январь-май прибыль компаний Китая увеличилась в годовом выражении на 12,3%, а прибыль от основных видов деятельности - на 11,4%.