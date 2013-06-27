"Газпром" может снизить цену газа для Армении в обмен на выкуп "Армросгазпрома"

"Газпром" ведет переговоры о возможном снижении цены газа для Армении, сообщил официальный представитель российского газового холдинга Сергей Куприянов в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает ПРАЙМ.

"Цены действительно выросли, мы ведем переговоры о том, как можно их снизить. Есть понимание, как мы можем прийти к более низким ценам", - сказал Куприянов.

Он отметил, что этому может способствовать увеличение доли "Газпрома" в "Армросгазпроме". "Наверно, мы будем увеличивать долю, и это создаст возможность снижения цены", - сказал он.

Напомним, глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Армении Армен Мовсисян 17 июня обсудили основные вопросы развития российско-армянского сотрудничества в газовой сфере, включая участие "Газпрома" в энергетических проектах республики. Были рассмотрены вопросы ценообразования на газ РФ для потребителей Армении. Речь на встрече также шла о возможности увеличения доли "Газпрома" в "Армросгазпроме" с 80% до 100%".

Регулятор Армении утвердил новые тарифы на природный газ, которые вступят в силу с 7 июля. Тариф для абонентов, потребляющих до 10 тысяч кубометров в месяц, вырастет до 376 долларов с нынешних 318 долларов за 1 тысячу кубометров, для потребляющих больше 10 тысяч кубометров - до 277 долларов с 243 долларов. Правительство субсидирует 30% от повышенной цены на газ.

Справка УНИАН. Украина с ноября 2012 года в связи завышенной ценой на российский газ начала покупать его в странах Евросоюза. Реверсные поставки идут через Польшу, Венгрию, Словакию (тестовые), ведет переговоры по данному вопросу с Румынией. «Газпром» обвинил Украину в «непрозрачности реверса» газа из Европы. Киев считает претензии безосновательными - поставки газа идут по контракту с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading и осуществляются без привязки к источнику его поступления. Кроме того, Украина в 2013 году резко сократила закупку газа в России. "Газпром" угрожает выставлением счета, как он и сделал в 2012 году (на 7 млрд долл.). Но в суд российский монополист не спешит. Аналитики утверждают, что у Киева есть все шансы выиграть дело.

Цена российского газа по контракту 2009 года между НАК «Нафтогаз Украины» и компанией «Газпром», с учетом «харьковской скидки», в июне 2013 года составляет 426,1 долл. за 1 тыс. кубометров.