В трех областях Украины из-за ненастья обесточены 37 населенных пунктов

В ночь с 26 на 27 июня вследствие дождя и порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач и произошло обесточивание 37 населенных пунктов в трех областях Украины.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Киевской области без электроснабжения остались 15 н.п., в Житомирской – 14 н.п. и в Винницкой – 8 н.п.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.