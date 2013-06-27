Новые российские газовые контракты знаменуют начало ухода Москвы с рынков Европы - СМИ

Ряд новых российских контрактов с азиатскими потребителями знаменует начало ухода Москвы с традиционных энергетических рынков в Европе, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович в интервью The Wall Street Journal. Он отметил, что причинами изменения стратегии стали снижающийся спрос на газ и регулятивное давление, оказываемое на Россию в европейских странах.

«Если Европа предпочитает энергетические источники, которые не являются экологически чистыми, это решение Европы», — сказал Дворкович. «Спрос есть и в других регионах мира», — добавил он.

По словам вице-премьера, Россия продолжит оставаться «безопасным и стабильным партнером» Европы и будет поставлять столько газа, сколько необходимо. Однако Москва видит больше перспектив в Азии, подчеркнул Дворкович, передает «Газета.Ru».

Как сообщал УНИАН, на сегодня "Газпром" теряет в ЕС позиции газового монополиста, который не только поставляет топливо, но и стремится осуществлять управление газотранспортными системами, что противоречит Третьему энергетическому пакту Евросоюза. По прогнозам экспертов, в странах ЕС следует ожидать дальнейшего ослабления позиций России. Чтобы исправить ситуацию, за последние три года российский монополист согласился снизить цены на газ - в среднем на 10% - для более пятнадцати своих клиентов в Германии, Франции, Италии, Австрии, Словакии, Польше. Между тем, "Газпром" в 2012 году сократил экспорт газа в Европу на 7,5% - до 138,8 миллиарда кубометров.

Украина с ноября 2012 года в связи завышенной ценой на российский газ начала покупать его в странах Евросоюза. Реверсные поставки идут через Польшу, Венгрию, Словакию (тестовые. контракт будет подписан в конце июня), ведет переговоры по данному вопросу с Румынией. «Газпром» обвинил Украину в «непрозрачности реверса» газа из Европы. Киев считает претензии безосновательными - поставки газа идут по контракту с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading и осуществляются без привязки к источнику его поступления. Как уверяют эксперты, с открытием словацкого маршрута Украина сможет полностью диверсифицировать поставки газа в страну.

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