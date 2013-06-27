Кабмин уволил Корнийчука с поста заместителя главы «Нафтогаза»

Кабинет министров Украины уволил Евгения Корнийчука с поста заместителя главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по собственному желанию.

Соответствующее решение закреплено правительственным распоряжением №439 от 26 июня 2013 года.

«Освободить Корнийчука Евгения Григорьевича от должности заместителя председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по собственному желанию», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2013 года Кабинет министров Украины назначил Валерия Ясюка заместителем главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

В апреле Кабмин своими распоряжениями назначил первого заместителя и двух заместителей главы правления «Нафтогаза Украины». В частности, распоряжением №253-р первым заместителем главы правления «Нафтогаза» назначен Валентин Франчук.

Распоряжением №252-р заместителем главы правления «Нафтогаза» назначен Владимир Триколич, ранее занимавший пост первого заместителя главы правления НАК.

Распоряжением №254-р заместителем главы правления «Нафтогаза» назначен Дмитрий Мормуль.

Справка УНИАН. Евгений Корнийчук занимал пост заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины» с марта 2010 года. С декабря 2007 года по март 2010 года Корнийчук работал первым заместителем Министра юстиции Украины Николая Онищука.

В 2004-2005 гг. Корнийчук занимал должность заместителя генерального директора по финансам компании «Укргазвыдобування».

Народный депутат Украины 6-го созыва с ноября 2007 года от Блока Юлии Тимошенко, №10 в списке.

В июле 2008 года Кабинет министров Украины уполномочил первого заместителя министра юстиции Украины Евгения Корнийчука вести переговоры с компанией Vanco Prykerchenska Ltd по урегулированию конфликта, связанного с разработкой Прикерченского участка шельфа Черного моря.

22 декабря 2010 года Корнийчук был взят под стражу Генеральной прокуратурой Украины по обвинению в коррупционных действиях во время работы первым замминистра юстиции. 15 февраля 2011 года следователь ГПУ сменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. В марте 2011 года Европейский суд по правам человека принял в производство жалобу Корнийчука о незаконности его задержания и ареста. В декабре 2011 года Печерский районный суд Киева амнистировал бывшего первого замминистра юстиции Украины Евгения Корнийчука.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.