Польша опровергает информацию о желании PKN Orlen продать свои акции "Роснефти"

Варшава. Один из крупнейших в Центрально-Восточной Европе польский нефтяной концерн PKN Orlen и польское Министерство государственного имущество опровергают сообщения российских "Ведомостей" о намерении продать часть акций компании "Роснефть".

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказано в специально обнародованных заявлениях по поводу публикации российской газеты под заголовком "PKN Orlen лезет под крылья «Роснефти».

"Мы хотим категорически подчеркнуть, что PKN Orlen не ведет никаких переговоров, которые могли бы привести к продаже долей в компании Orlen Lietuva. Концерн не принимает участия и не заинтересован проектом по продаже топлива в Беларуси, Польше и Германии под маркой "Роснефть". Мы также не ведем никаких переговоров с "Роснефтью" на тему других контрактов на поставку нефти для PKN Orlen", - сказано в заявлении компании.

Пресс-служба подчеркнула, что польский концерн намерен обратиться в редакцию "Ведомостей" с требованием опровергнуть неправдивые данные.

"Информация сервиса vedomosti.ru, касающаяся усиления сотрудничества между PKN Orlen S.A. и российской компанией "Роснефть" - неправда и не отвечает настоящим планам польской компании и ее главного акционера - Министерства государственного имущества", - отмечается в заявлении министерства.

Сегодня "Ведомости" написали со ссылкой на источник о просьбе польской компании увеличить поставки нефти, предлагая взамен продажу части своих акций, нефтеперерабатывающий завод в литовских Можейках и помощь в создании сети АЗС "Роснефти" в Европе.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля текущего года действующий глава правительства Польши Дональд Туск подтвердил неоднократно ранее озвучиваемую тезу, что власти не допустят вхождения российских компаний в энергетическую сферу польского государства. Среди компаний, акции которых Польша не хочет продавать россиянам, Туск назвал PKN Orlen.

Польские власти аргументируют свое нежелание допускать россиян в энергетическую сферу тем, что последние используют энергоносители в политических целях.

В то же время Россия до сих пор остается для Польши главным и практически монопольным поставщиком нефти и газа.