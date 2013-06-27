Shell и «Укргаздобыча» начали строить площадку для бурения второй скважины

Компании Shell и «Укргаздобыча» начали строительство площадки для бурения второй скважины в Харьковской области, согласно договору о совместной деятельности, подписанному в 2006 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании Shell в Украине, поисковая скважина Ново-Мечебиловская-100 станет второй скважиной (первая - Беляевская-400), которая будет построена в рамках проекта совместной деятельности Shell и «Укргаздобычи».

Цель бурения скважины – поиск залежей природного газа в уплотненных песчаниках. Площадка под скважину Ново-Мечебиловская-100 расположена в Близнюковском районе Харьковской области, в административных границах Новонадеждинского сельского совета.

Сегодня, 27 июня, начато строительство площадки для размещения бурового станка, необходимого оборудования и временных жилых помещений для персонала.

Размер буровой площадки составит 300 на 200 метров. Перед началом строительства чернозем будет снят и складирован по периметру площадки с целью сохранения его качеств для последующей рекультивации. Для строительства площадки будет использовано 2400 бетонных плит, произведенных в Харьковской области.

С целью минимизации движения транспорта через ближайшие села к буровой площадке будет проложена временная подъездная дорога длиной 120 метров. В строительстве площадки задействовано около 80 работников украинской компании «Монтажтрансгаз».

Начало бурения скважины намечено на осень 2013 года в соответствии с техническим проектом, после получения всех необходимых разрешений и экспертиз.

Справка УНИАН. Компания Shell задействована в трех отдельных поисковых проектах в Украине.

1. Совместная деятельность. Договор о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча» подписан в 2006 году и обновлен 1 сентября 2011 года. Он предусматривает поиск, разведку и добычу углеводородов на лицензионных участках общей площадью около 1300 кв. км на территории Харьковской области. Доли Shell и «Укргаздобычи» в данном проекте составляют 50% каждая. Shell является оператором совместной деятельности в рамках договора. Начальный этап поисково-разведочных работ предусматривает бурение 2-3 поисковых скважин в течение нескольких лет. Бурение первой поисковой скважины Беляевская-400 в рамках проекта началось в октябре 2012 года в Первомайском районе Харьковской области. Затраты Shell на совместную деятельность за период начального этапа поисково-разведочных работ могут достичь $200 млн.

2. Юзовский участок. В мае 2012 года Shell была объявлена победителем конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на разработку Юзовского участка. Участок расположен на территории Донецкой и Харьковской областей и занимает 7886 кв. км. 24 января 2013 года «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Инвестментс (ІV) Б.В.», ООО «Надра Юзовская» и правительство Украины подписали соглашение о разделе углеводородов, которые будут добываться в рамках Юзовского участка (СРП). Соглашение предполагает поэтапную разведку, разработку и добычу углеводородов. На первом этапе после комплексной экологической, геологической, социальной и экономической оценки территории Shell планирует пробурить до 15 поисковых скважин в течение 5 лет. На сегодня никаких промышленных работ на Юзовском участке компания Shell не ведет.

3. Скифская площадь. В августе 2012 года группа инвесторов (в том числе, Shell) во главе с компанией ExxonMobil была выбрана победителем конкурса на право заключения соглашения о разделе продукции на разработку Скифской площади на континентальном шельфе Черного моря. На сегодня никаких промышленных работ на Скифской площади группа инвесторов, в том числе, компания Shell, не ведет. Основное внимание в настоящее время сконцентрировано на подготовке соглашения о разделе продукции и соглашения о совместной операционной деятельности.

ПАО «Укргаздобыча» – крупнейшая газодобывающая компания Украины. По итогам 2012 года предприятиями компании добыто 15 млрд куб. м газа, почти 75% общей добычи в Украине. В ПАО «Укргаздобыча» работает 21 тыс. сотрудников, компания ведет деятельность в 11 регионах Украины.