Кабмин хочет выделить еще 14,4 млн грн на программы по энергосбережению

Кабинет министров Украины предлагает увеличить расходы госбюджета на 2013 год по взносам в международные организации и по реализации инициативы энергетической эффективности на 14,4 млн грн за счет сокращения расходов на модернизацию государственных финансов.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 26 июня №442-р, опубликованном на официальном сайте правительства.

Согласно постановлению, правительство предлагает в пределах бюджетных назначений Министерства финансов Украины на 2013 года сократить объем расходов развития на 14,2 млн грн и расходов потребления на 203,3 тыс. грн по программе “Модернизация государственных финансов”. В то же время, постановление предусматривает увеличение объема расходов потребления по программе “Поддержка реализации Инициативы энергетической эффективности и окружающей среды в Восточной Европе” на 6 млн грн, а также по программе “Взносы в международные организации” на 8,4 млн грн.

В соответствии с распоряжением, изменения в роспись госбюджета на текущий год будут внесены после согласования Минфином перераспределения расходов с Бюджетным комитетом Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, по словам министра финансов Украины Юрия Колобова, Минфин допускает пересмотр государственного бюджета в сторону увеличения расходной части по итогам первого полугодия, при этом министр исключил урезание расходных частей, так как бюджет на текущий год "наполняется, он реалистичен".

Президент Украины Виктор Янукович призвал правительство и парламент пересмотреть в сторону увеличения государственный бюджет на 2013 год по итогам первого полугодия.

Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.