Каспийский газ для Европы пойдет в обход России

Консорциум компаний, добывающих газ на месторождении "Шах-Дениз-2", отверг проект газопровода Nabucco West, предпочтя ему трубопровод TAP, передает Немецкая волна.

Выбор сделан: в среду, 26 июня, стало известно о том, что газ в Европу из Азербайджана будет поступать по Трансадриатическому газопроводу, TAP(Trans-Adriatic Pipeline), а не по трубопроводу Nabucco West. Официальное объявление победителя должно состояться 28 июня, и не исключено, что Еврокомиссия назовет этот день историческим. Дело в том, что данный факт означает открытие так называемого "Южного газового коридора" ЕС - маршрута доставки газа из Каспийского региона в обход России.

Маршрут следования газа из гигантского месторождения "Шах-Дениз-2" в Западную Европу такой: по трубопроводу TANAP газ будут прокачивать по территории Турции до ее западной границы. Затем он пройдет собственно по 800-километровой трубе TAP, которая протянется от турецко-греческой границы по северной части Греции, пересечет Албанию и Адриатическое море, а в Италии будет интегрирована в уже существующую газораспределительную систему. TAP, как предполагается, будет поставлять голубое топливо на рынки Хорватии, Боснии и Герцеговины, а также Черногории, начало эксплуатации газопровода запланировано на 2019 год.

Реализация TAP, согласно плану, обойдется инвесторам в меньшую сумму, чем стоил бы Nabucco West. Но решающее преимущество маршрута через Грецию и Албанию в другом: TAP, как ожидается, будет взимать меньше транзитных пошлин, чем его конкурент.

Повышенный интерес к судьбе экономических проектов Nabucco и TAP объясняется прежде всего политическими причинами. Открытие Южного газового коридора - объявленная несколько лет назад цель Европейского Союза, решившего снизить свою зависимость от российского концерна "Газпром". Немаловажную роль тут сыграли газовые конфликты России с Украиной. Nabuccoбыл объявлен Евросоюзом одним из флагманов новой политики диверсификации газовых поставок. Этот проект многими рассматривался как конкурент проекта "Южный поток". Позднее, однако, Nabucco столкнулся с проблемами, был вынужден объявить о значительном сокращении длины проектируемой трубы и потерял политическую поддержку ЕС.

Никакого влияния решение о строительстве TAP на "Южный поток" не окажет, уверены эксперты. "Южный поток" - это политический проект, который, по словам руководства "Газпрома", будет реализован вне зависимости от условий газового рынка", - сказал глава американской консалтинговой фирмы East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.

Благодаря тому, что Южный газовый коридор ЕС становится реальностью, "небольшая надежда", по выражению Андрея Тибольда, появляется на успешное завершение переговоров о строительстве Транскаспийского газопровода, которые ведут ЕС, Азербайджан и Туркмения. Речь идет о проекте доставки туркменского газа в Европу.