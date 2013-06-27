Украина за 5 месяцев импортировала газ на 4,7 млрд долл., нефтепродуктов - на 2 млрд долл.

Украина в январе-мае 2013 года импортировала газ в денежном выражении на общую сумму 4,74 млрд долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, в частности, импорт газа в денежном выражении из Российской Федерации за 5 месяцев 2013 года составил 4,63 млрд долл., из Германии — 0,101 млрд долл., из Венгрии — 0,007 млрд долл.

Импорт природного газа в денежном выражении в мае 2013 года составил 0,584 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Миндоходов, Украина в январе-апреле 2013 года импортировала газ на общую сумму 4,156 млрд долл.

17 апреля министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что поставки газа в Украину из России и Европы на сегодняшний день осуществляют коммерческие компании, которые закупают топливо у субъектов хозяйствования, в том числе производителей.

Компания Ostchem Holding (Кипр), входящая в подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу группу Ostchem Group, продала в январе-марте 2013 года на украинском рынке 1,5-1,7 млрд куб. м природного газа.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.

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Украина за 5 месяцев импортировала нефтепродуктов на 2 млрд долл.

Украина в январе-мае 2013 года импортировала 2,04 млн тонн нефтепродуктов (в денежном выражении) на сумму 1,991 млрд долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, крупнейшими импортерами нефтепродуктов в Украину за первые 5 месяцев 2013 года стали Беларусь — 909,273 млн долл. (913 тыс. тонн), Российская Федерация — 595,892 млн долл. (645 тыс. тонн), Литва — 226,503 млн долл. (220 тыс. тонн), Польша — 141,153 млн долл. (131 тыс. тонн).

Также сообщается, что Украина за январь-май 2013 года экспортировала в Белиз 727,258 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму 762,057 млн долл., на Британские Виргинские острова — 254,051 тыс. тонн на сумму 143,424 млн долл.

Как сообщал УНИАН, нефтеперерабатывающая компания «Орлен Летува» (Литва) и дочерняя компания белорусской нефтяной организации «БНК» - «БНК-Украина» заявили о намерении поставить в Украину до конца 2013 года по 1 млн тонн нефтепродуктов каждая.

Украина по итогам 2012 года импортировала нефтепродуктов из Беларуси, РФ, Литвы и других стран на общую сумму 8,839 млрд долл.

Импорт нефтепродуктов из Беларуси за 2012 год составил 3,726 млрд долл., из Российской Федерации – 1,631 млрд долл., из Литвы – 0,715 млрд долл, из других стран - 1,535 млрд долл.

Экспорт нефтепродуктов из Украины в денежном выражении составил 1,389 млрд долл., в частности, в РФ - 0,489 млрд долл., на Британские Виргинские острова - 0,303 млрд долл., в Белиз - 0,212 млрд долл.