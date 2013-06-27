«Газпром» подсчитал, что потеряет 130 млрд рублей из-за низкого роста тарифов

«Газпром» в течение двух лет недополучит выручки на 130 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на главу департамента экономической экспертизы газового монополиста Елену Карпель сообщает РИА Новости. Причиной потерь станет снижение темпов роста тарифов на газ в России.

Кроме того, «Газпром» ожидает в текущем году снижения чистой прибыли по МСФО на 10 процентов. Что касается показателей общей выручки, то они в текущем году сохранятся на уровне 2012 года.

На минувшей неделе президент Владимир Путин принял решение ограничить с 2014 года рост тарифов естественных монополий уровнем инфляции в предыдущем году. Такой порядок будет зафиксирован на пять лет.

В апреле правительство утвердило динамику стоимости услуг естественных монополий в апреле 2012 года. Тогда рост тарифов на газ на 2013-2015 годы был одобрен в размере 15 процентов. Позднее Минэкономразвития предложило снизить размер индексации до 5 процентов в год.

Снижение темпов роста тарифов называется в качестве одного из методов борьбы с замедлением экономического роста. Благодаря сравнительно низким тарифам издержки производителей растут не так быстро, что увеличивает их конкурентоспособность.