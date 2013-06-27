Экс-менеджер ТНК-ВР назначен заместителем главы набсовета ВЕТЭК

Заместителем председателя наблюдательного совета группы компаний ВЕТЭК, контролируемой бизнесменом Сергеем Курченко, назначен экс-менеджер ТНК-ВР Максим Аленов, сообщает пресс-служба компании.

«Аленов приступит к своим обязанностям с 1 июля и будет курировать вопросы трейдинга нефти и нефтепродуктов, вопросы внешнеэкономической деятельности», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Аленов принял предложение от компании ВЕТЭК, потому что его очень привлекают «масштабные стартапы».

«В молодых амбициозных компаниях, таких как ВЕТЭК, меньше бюрократии и больше желания достигать весомых результатов. Мне очень интересна работа в ВЕТЭК как возможность поучаствовать в создании крупного холдинга», - цитирует Аленова пресс-служба.

Также в сообщении отмечается, что до прихода в ВЕТЭК Аленов занимал ведущие позиции в компаниях ТНК-ВР, «Лукойл», Vitol и Trafigura – корпорациях с мировым именем, занимающихся торговлей нефтью и нефтепродуктами.

Как сообщал УНИАН, председатель правления акционерного банка «Укрсоцбанк» Борис Тимонькин, занимавший данную должность с 2001 года, с 1 июля займет пост заместителя главы наблюдательного совета ВЕТЭК.

Справка УНИАН. Ранее ВЕТЭК вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

Основным акционером группы компаний «Газ Украина» является Сергей Курченко, получивший широкую известность в СМИ в связи с покупкой в конце 2012 года у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист» за 300 млн долл.

По информации, ранее размещенной на официальном сайте ФК «Металлист», сейчас группа компаний «Газ Украина» включает структуры, занимающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд долл.