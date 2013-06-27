Предельная цена на газ для промышленности снижена

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), снизила предельный уровень цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 1,4% - до 3 459 грн за тыс. куб. м.

Об этом говорится в постановлении НКРЭ №753 от 27 июня 2013 года, размещенном на официальном сайте комиссии.

Согласно документу, данный уровень цены на природный газ для промпотребителей устанавливается с 1 июля 2013 года.

«Установить предельный уровень цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования без учета налога на добавленную стоимость, сбора к утвержденному тарифу на природный газ в виде целевой надбавки, тарифов на транспортировку, распределение и поставку природного газа по регулируемому тарифу на уровне 3 459,00 грн за 1000 куб. м», - сказано в постановлении.

Другим своим постановлением № 752 НКРЭ снизила предельный уровень цены на природный газ для учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета, на 1,4% - до 3 459 грн за тыс. куб. м.

Как ранее сообщал УНИАН, в декабре 2011 года НКРЭ установила граничную цену на природный газ для промпотребителей на уровне 3 509 грн за тыс. куб. м.

26 июня 2013 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила тариф на хранение газа в подземных хранилищах компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы, в 2,57 раза — до 46,2 грн за 1 тыс. куб. м.

Справка УНИАН. Украина с ноября 2012 года в связи завышенной ценой на российский газ начала покупать его в странах Евросоюза. Реверсные поставки идут через Польшу, Венгрию, Словакию (тестовые), ведет переговоры по данному вопросу с Румынией. «Газпром» обвинил Украину в «непрозрачности реверса» газа из Европы. Киев считает претензии безосновательными - поставки газа идут по контракту с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading и осуществляются без привязки к источнику его поступления. Кроме того, Украина в 2013 году резко сократила закупку газа в России. "Газпром" угрожает выставлением счета, как он и сделал в 2012 году (на 7 млрд долл.). Но в суд российский монополист не спешит. Аналитики утверждают, что у Киева есть все шансы выиграть дело.

Цена российского газа по контракту 2009 года между НАК «Нафтогаз Украины» и компанией «Газпром», с учетом «харьковской скидки», в июне 2013 года составляет 426,1 долл. за 1 тыс. кубометров.